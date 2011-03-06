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ประเทศ: ไทย
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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.127-007.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
850
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
50 50
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
2040
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
1200
แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมแปร์ชั่วโมง)
24 / 105
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
3
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์)
220 - 240
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
155
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
27.3 - 28.5 / 20 - 23
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.)
1240
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
2.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
66 - 66
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1100
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
53
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1170 x 570 x 1025
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า