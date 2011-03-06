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    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and red brush, designed for professional cleaning.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 50/50 C Bp Classic

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.127-007.0

    • ทำงานด้วยแบตเตอรี่
    • จานเดี่ยว
    • ใช้งานง่ายมาก
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