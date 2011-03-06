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    Grey Kärcher floor scrubber with yellow accents, featuring a circular brush and wheels, designed for professional cleaning.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 50/60 C Ep Classic

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.127-002.0

    • ถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำสกปรก 60 ลิตร แปรงแบบแผ่นดิสขนาด 51 ซม. ขับเคลื่อนตัวเครื่องด้วยแปรง
    • การทำงานแบบมีสาย สูงสุด 2,040 ตร.ม./ชม.
    • เครื่องขนาดกะทัดรัดและคล่องตัวเป็นพิเศษ
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