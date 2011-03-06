Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.127-002.0
ประเภทการขับเคลื่อน
การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
900
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
60 60
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
2040
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
1020
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
27.3 - 28.5 / 20 - 23
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
2.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
67
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1100
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
52
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1170 x 570 x 1025
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า