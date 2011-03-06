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ประเทศ: ไทย
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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.161-076.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
900
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
70 70
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
2805
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
1964
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
3
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
นาที - สูงสุด 5.5
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
8
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
155
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กก)
19.5
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.)
1650
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
2.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
นาที 66
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
345
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
112
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1310 x 590 x 1060
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน