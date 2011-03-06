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    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 50/70 R Classic

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.161-076.0

    • ดีไซน์บางเฉียบ ขนาดกะทัดรัด และคล่องตัวสูง
    • ใช้งานง่ายโดยแทบไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้
    • เทคโนโลยีแปรงขัดแบบจานกลม (จานเดี่ยว)
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