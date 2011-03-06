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ประเทศ: ไทย
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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.127-013.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
705
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
1030
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
75 75
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
3525
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
2115
แบตเตอรี่ (โวลต์)
24
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
สูงสุด 5
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
180 - 180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
20.4 - 34 / 30 - 50
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
2.75
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
63 - 65
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1850
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
325
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
100
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1445 x 750 x 1065
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน