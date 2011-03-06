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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.161-431.0เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบนั่งขับ BD 75/120 R Classic Bp เคลื่อนที่ง่ายและยืดหยุ่น มีความกว้างการทำงาน 75 เซนติเมตร พร้อมแปรงดิสก์ 2 ตัว และถังเก็บน้ำขนาด 120 ลิตร รวมทั้งระบบกุญแจนวัตกรรม KIK Key System
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
แปรงมอเตอร์
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
750
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
950
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย ( )
120 120
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
4500
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
3150
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
สูงสุด 6
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
10
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กก)
75
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (ซม)
175
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
นาที 59 - สูงสุด 63
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
236
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1660 x 1035 x 1480
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
พื้นที่การใช้งาน