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    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, control panel, and orange safety light on top.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 75/120 R Classic Bp

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.161-431.0

    เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบนั่งขับ BD 75/120 R Classic Bp เคลื่อนที่ง่ายและยืดหยุ่น มีความกว้างการทำงาน 75 เซนติเมตร พร้อมแปรงดิสก์ 2 ตัว และถังเก็บน้ำขนาด 120 ลิตร รวมทั้งระบบกุญแจนวัตกรรม KIK Key System
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