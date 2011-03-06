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ประเทศ: ไทย
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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.127-012.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
810
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
1090
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
100 100
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
4000
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
2400
แบตเตอรี่ (โวลต์)
24
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
21.3 - 36.2 / 40 - 68
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
63 - 65
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
1900
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
435
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
110.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1500 x 835 x 1065
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือออนไลน์ อ่านง่ายเพียงปลายนิ้ว
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน