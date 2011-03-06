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    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, wheels, and handle, designed for professional cleaning tasks.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BD 80/100 W Classic Bp

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.127-012.0

    • ถังขนาด 100 ลิตร สำหรับน้ำสะอาด/น้ำสกปรก, แปรงแผ่นดิสก์ขนาด 80 ซม., มีระบบขับเคลื่อนตัวเครื่อง
    • สูงสุด 4,000 ตร.ม./ชม.
    • หัวแปรงและคานรีดน้ำน้ำทำจากอะลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทาน
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