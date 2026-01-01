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    เครื่องขัดปั่นเงาพื้น BDP 50/1500 C | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, black circular base, and handle with yellow accents.

    เครื่องขัดปั่นเงาพื้น

    BDP 50/1500 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.291-141.0

    • ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที พร้อมระบบแรงกดอัตโนมัติ
    • ระบบดูดฝุ่นในตัว
    • ระบบป้องกันการสตาร์ท (Start protection) และหยุดการทำงานอัตโนมัติ (Automatic machine stop)
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