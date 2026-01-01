เครื่องขัดปั่นเงาพื้น BDP 50/1500 C | Kärcher

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เครื่องขัดปั่นเงาพื้น
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.291-141.0
ประเภทการขับเคลื่อน
การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
1500
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
4
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
56 - 61
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
230
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
35.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1215 x 580 x 1115
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า