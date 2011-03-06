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เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.291-244.0
ประเภทการขับเคลื่อน
การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
430
ความสูงในการทำงาน (มม.)
90
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
150
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
30 / 43
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
63
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
49.09
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
590 x 430 x 1180
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน