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    Kärcher floor polisher with a grey body, red brush, and black handle, standing on two wheels.

    เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว

    BDS 43/150 C Classic

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.291-244.0

    • มอเตอร์ขนาด 1500 วัตต์ ความกว้างการทำงาน 430 มม.
    • ระบบส่งกำลังแบบ Planet Carrier ไม่ต้องบำรุงรักษา ทนทานต่อการสึกหรอ
    • มาพร้อมถังน้ำ แปรงสีแดง และแผ่นหนามเตย (drive board)
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