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    เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว BDS 43/ Orbital C | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, red pad, and black wheels, featuring a handle with yellow accents.

    เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว

    BDS 43/ Orbital C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.291-252.0

    • เทคโนโลยีการขัดแบบวงโคจร (orbital technology) ที่ล้ำสมัย
    • โหมดกลับทิศด้ามจับ เพิ่มแรงกดแปรงจาก 38 กก. เป็นสูงสุดถึง 55 กก.
    • หัวเครื่องสามารถเอียงได้ 90° เพื่อเปลี่ยนแผ่นขัดได้อย่างรวดเร็ว
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