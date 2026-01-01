เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว BDS 43/ Orbital C | Kärcher

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เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.291-252.0
ประเภทการขับเคลื่อน
การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
430
ความสูงในการทำงาน (มม.)
100
ถัง,น้ำสะอาด (ลิตร)
12
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
60
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กก)
38 - 55
ความผันผวน (O/min)
1500
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
54
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
52.1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1070 x 570 x 430
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน