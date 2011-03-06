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    Kärcher floor cleaner with grey handle and blue-striped roller brush on white background.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BR 30/1 C Bp Pack

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-050.0

    • เครื่องขัดพื้นแบบใช้แบตเตอรี่, ถังขนาด 1/0.7 ลิตร สำหรับน้ำจืด/น้ำเสีย, ความกว้างการทำงาน 30 ซม.
    • ที่ชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก, เครื่องชาร์จเร็ว 6A, แบตเตอรี่ 18V/3.0 Ah, สูงสุด 200 ตร.ม./ชม.
    • แปรงลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์