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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-050.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
18 โวลต์ แบตเตอรี่แพลทฟอร์ม
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
300
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
1 0.7
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
200
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
18
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
3
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
สูงสุด 200
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 60
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
39 65
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
500 - 650
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
40
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (มล./นาที)
30
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
สูงสุด 55
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
70
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
12
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
6.1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
340 x 305 x 1200
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน