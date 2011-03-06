ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and yellow accents, standing on a white background.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    CMS Purus Award 2009
    StarAward 2009 gold 31466 CMYK 1

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BR 30/4 C Adv

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-213.0

    • เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับขนาดกะทัดรัด ถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำจืด ความจุ 4 ลิตร ความกว้างการทำงาน 30 ซม.
    • เครื่องมีสายไฟฟ้า พื้นที่การทำงานสูงสุด 200 ตร.ม./ชม.
    • แปรงลูกกลิ้งสีแดง ไม้ปาดน้ำแบบตรง
    ขอใบเสนอราคา