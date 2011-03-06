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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-213.0
ประเภทการขับเคลื่อน
การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
300
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
300
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
4 4
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
200
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
130
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
1450
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
100
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
0.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
สูงสุด 72
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
820
สี
สีเทา แอนทราไซต์
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
495 x 340 x 1145
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์