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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-228.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
300
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
300
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
4 4
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
200
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
150
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
7.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 35
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
58 81
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
6
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
1270
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
100
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
0.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
สูงสุด 72.4
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
550
สี
สีเทา แอนทราไซต์
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
365 x 345 x 1162
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า