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    Kärcher upright floor scrubber with grey body, yellow accents, and ergonomic handle.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BR 30/4 C BP Pack *EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-228.0

    • เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับขนาดกะทัดรัด ถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำจืด ความจุ 4 ลิตร ความกว้างการทำงาน 30 ซม.
    • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก, เครื่องชาร์จเร็ว 6A, แบตเตอรี่ 36V/7.5 Ah, สูงสุด 200 ตร.ม./ชม.
    • แปรงลูกกลิ้งสีแดง ไม้ปาดน้ำแบบตรง
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