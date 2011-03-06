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เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-467.0
ประเภทการขับเคลื่อน
แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน
การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
350
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
450
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
12 12
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
1400
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
1050
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมแปร์ชั่วโมง)
25.2 / 21
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
1.5
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
2.7
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
220 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
700 - 1500
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม / กก)
80 - 150 / 6 - 12
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.)
1050
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
1
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
สูงสุด 65
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
500
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
48
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
36
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
930 x 420 x 1100
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า