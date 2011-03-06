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    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and wheels for mobility.

    เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ

    BR 35/12 C Bp Pack

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.783-467.0

    • เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับขนาดกะทัดรัด ถังเก็บน้ำสะอาด/น้ำสกปรก 12 ลิตร ความกว้างการทำงาน 35 ซม.
    • เครื่องชาร์จในตัว แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 21 Ah สูงสุด 1,400 ตร.ม./ชม.
    • แปรงลูกกลิ้งสีแดง คานรีดน้ำแบบตรง ใช้งานร่วมกับ Kärcher Equipment Management
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