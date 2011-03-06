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    Kärcher professional carpet cleaner with a black and grey body, yellow control knob, and handle.

    เครื่องทำความสะอาดพรม

    BRC 30/15 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.008-057.0

    • เครื่องทำความสะอาดพรม: ถังน้ำสะอาด/น้ำสกปรก 15/17 ลิตร, ความกว้างการทำงาน 30 ซม.
    • เครื่องใช้สายไฟ, ทำความสะอาดได้สูงสุด 900 ตร.ม./ชม.
    • ลูกกลิ้งทำความสะอาดพรม
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