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เครื่องทำความสะอาดพรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.008-057.0
ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
150
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
46
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
300 / 30
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์)
3.5
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที)
1
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
315
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
15 / 17
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
1130
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
76
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
36
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
35.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
920 x 360 x 750
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า