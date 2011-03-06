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เครื่องทำความสะอาดพรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.008-062.0
ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
500 / 900
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
47
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
290 / 29
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์)
3.5
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์)
7
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที)
0.38
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที)
2.5
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (ซม)
48
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
22 / 19
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
1200
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
400
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
44.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
50.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
889 x 470 x 1118
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน