ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher floor scrubber with a grey and black body, yellow accents, and large wheels, designed for professional cleaning.

    เครื่องทำความสะอาดพรม

    BRC 40/22 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.008-062.0

    • เครื่องทำความสะอาดพรม ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย ขนาด 22/19 ลิตร ความกว้างในการทำงาน 40 ซม.
    • เครื่องใช้สายไฟ ทำความสะอาดได้สูงสุด 150 ตร.ม./ชม.
    • ลูกกลิ้งทำความสะอาดพรม
    ขอใบเสนอราคา