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    Kärcher carpet cleaner with a black and grey body, ergonomic handle, and visible hose attachment.

    เครื่องทำความสะอาดพรม

    BRC 45/45 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.008-056.0

    • เครื่องทำความสะอาดพรม ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย ขนาด 45/38 ลิตร ความกว้างในการทำงาน 41 ซม.
    • เครื่องใช้สายไฟ ทำความสะอาดได้สูงสุด 1,000 ตร.ม./ชม.
    • ลูกกลิ้งทำความสะอาดพรม
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