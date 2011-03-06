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เครื่องทำความสะอาดพรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.008-056.0
ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
350 / 1000
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
45
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
300 / 30
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์)
3.5
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (บาร์)
7
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที)
0.7
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (ลิตร/นาที)
3.2
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
450
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
45 / 38
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
1100
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
600
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
75
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
1029 x 559 x 1092
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า