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ประเทศ: ไทย
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เครื่องทำความสะอาดพรม
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.006-671.0
ประสิทธิภาพการทำงาน (การทำความสะอาดอย่างล้ำลึก/การทำความสะอาดระดับกลาง "iCapsol") (ตร.ม./ชั่วโมง)
300
แรงดันการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (บาร์)
3.4
อัตราการฉีดพ่นสำหรับการทำความสะอาดชั่วคราว (ลิตร/นาที)
0.38
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
7.5
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
370
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
25
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
32.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
400 x 470 x 1160
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า