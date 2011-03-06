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    Kärcher upright floor scrubber with a white tank, black handle, and grey base.

    เครื่องทำความสะอาดพรม

    BRS 43/500 C

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.006-671.0

    • เครื่องทำความสะอาดพรมขนาดกะทัดรัด พร้อมถังน้ำสะอาด 7.5 ลิตร ความกว้างในการทำงาน 43 ซม.
    • เครื่องใช้สายไฟ ทำความสะอาดได้ 300 ตร.ม./ชม.
    • ลูกกลิ้งทำความสะอาดพรม พร้อมถัง iCapsol
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