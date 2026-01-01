Brush rigid hard | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.960-133.0Brush rigid hard แปรงด้วยขนแปรงแข็งสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าของอุตสาหกรรมและวัสดุปูพื้น และขจัดสิ่งสกปรกหยาบ ติดตั้งง่ายบนก้านฉีดแบบยืดหดได้หรือท่อแรงดันสูงจาก Karcher
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
สูงสุด 40
เกลียวการเชื่อมต่อ
M 18
สี
สีเขียว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.236
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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