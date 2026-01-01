ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Brush rigid hard | Kärcher

    Kärcher brush attachment with green bristles and a clear hose connected to a black base.

    Brush rigid hard

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.960-133.0

    Brush rigid hard แปรงด้วยขนแปรงแข็งสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าของอุตสาหกรรมและวัสดุปูพื้น และขจัดสิ่งสกปรกหยาบ ติดตั้งง่ายบนก้านฉีดแบบยืดหดได้หรือท่อแรงดันสูงจาก Karcher
    ขอใบเสนอราคา