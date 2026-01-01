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    Brush rigid middle | Kärcher

    Red-bristled Kärcher broom head with a black plastic base and attached hose connector.

    Brush rigid middle

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.960-134.0

    Brush rigid middle ทำความสะอาดส่วนหน้า บานม้วน และผ้าสิ่งทอได้อย่างเหมาะสมที่สุด: แปรงที่มีขนแปรงแข็งปานกลางเพื่อการยึดติดท่อช่วยหายใจแบบยืดหดหรือท่อแรงดันสูง
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