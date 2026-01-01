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    Brush rigid soft | Kärcher

    Black brush head with blue bristles and attached hose, featuring a brass connector on top.

    Brush rigid soft

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.960-135.0

    Brush rigid soft สำหรับการติดตั้งง่ายบนปลายท่อแบบยืดหดได้หรือท่อฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Karcher: แปรงที่มีขนแปรงนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างล้ำลึก
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