BVL 3/1 Bp

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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-300.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
65
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
35.4
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
350
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
189 / 18.9
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
ประมาณ 120 ประมาณ 130
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 52 สูงสุด 31 สูงสุด 73 สูงสุด 41
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
2.5
สี
สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.57
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
220 x 317 x 450
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน