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    Kärcher backpack vacuum cleaner with hose and floor nozzle, featuring a black and yellow design.

    BVL 3/1 Bp

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-300.0

    • เครื่องมือไร้สาย 36 โวลต์, มอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่าน, โหมด eco!efficiency
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