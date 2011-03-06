BVL 5/1 Bp

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หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-274.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
5
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
65
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
500
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
223 / 22.3
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
ประมาณ 150 ประมาณ 200
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 50 สูงสุด 22 สูงสุด 64 สูงสุด 30
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
44 68
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
6
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
สี
สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
4.7
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
6.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
220 x 320 x 510
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน