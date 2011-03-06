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    Kärcher backpack vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a black and yellow design.

    รางวัลและผลิตภัณฑ์พิเศษ

    IF Design Award 2022
    Green Good Design Award 2022
    Innovation Award 2022

    BVL 5/1 Bp

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.394-274.0

    • ถังเก็บฝุ่นขนาด 5 ลิตร, เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังน้ำหนักน้อยกว่า 4.6 กก., วัสดุ EPP ที่แข็งแรงทนทาน
    • เครื่องมือไร้สาย 36 โวลต์, มอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่าน, โหมด eco!efficiency
    • หัวดูดพื้น 280 มม., ท่อดูดแบบยืดหดได้, หัวดูดซอกซอน, หัวดูดเบาะ, ตะกร้ากรอง
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