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    Cartridge filter | Kärcher

    Brown cylindrical pleated filter with white top and bottom edges, standing upright on a white background.

    Cartridge filter

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.414-789.0

    ตัวกรองตลับกระดาษที่มีพื้นผิวตัวกรองขนาดใหญ่มาตรฐานสำหรับ NT 48/1 และอุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 27/1 / Me Advanced
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