หุ่นยนต์ขัดพื้นและดูดฝุ่น KIRA B 50
- ใช้งาน: พื้นแข็งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดถึง 2,300 ตารางเมตร/ชั่วโมง
- สถานีจอด A10 พร้อมให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ลดภาระงานของทีมงาน เพิ่มผลผลิต แรงงานที่มีทักษะในภาคการทำความสะอาดอาคารกำลังขาดแคลนและไม่เพียงพอ อัตราการลาออกของพนักงานและการหมุนเวียนแรงงานในอุตสาหกรรมมีสูง และในขณะเดียวกันงานทำความสะอาดก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ คำตอบของเราต่อความท้าทายเหล่านี้คือ Kärcher Intelligent Robotic Application หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "KIRA" – หุ่นยนต์ทำความสะอาดจาก Kärcher.
อุตสาหกรรมของผู้รับเหมาทำความสะอาดอาคารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ในอดีต เครื่องดูดฝุ่น ผ้าขี้ริ้ว น้ำยาทำความสะอาดพื้นฐาน และการใช้แรงงานคน อาจเพียงพอ แต่ปัจจุบัน ภาคธุรกิจนี้ถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่ทันสมัย มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด รวมถึงงานทำความสะอาดที่มีความต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ
แทนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญไปทำงานที่ใช้เวลานาน เช่น การทำความสะอาดพื้น หุ่นยนต์ทำความสะอาดที่มีความซับซ้อนอย่าง KIRA ของ Kärcher สามารถให้ทางเลือกใหม่และดีกว่าในการเสริมทีมทำความสะอาด หุ่นยนต์รุ่นนี้จะรับหน้าที่ทำความสะอาดพื้น ได้ตั้งแต่พื้นที่ขนาดกว้างจนถึงพื้นที่แคบภายในอาคาร
แทนที่จะลดคุณภาพการทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรแบบรวมทุกฟังก์ชัน เราได้พัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราด้วยความแม่นยำเฉพาะสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท นี่คือวิธีเดียวที่จะรับประกันคุณภาพการทำความสะอาดที่ดีที่สุดและการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเรา
KIRA ถือเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีหุ่นยนต์ทำความสะอาดมืออาชีพจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ซ้ำซากและใช้เวลานาน เช่น การทำความสะอาดพื้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน หุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราใช้งานได้ง่าย และสามารถนำทางและทำความสะอาดได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่ทรงพลังและซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน
Kärcher มีบทบาทเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการทำความสะอาดทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เครื่องจักรทำความสะอาดอัตโนมัติของเรารวมความเชี่ยวชาญทั้งหมดของเราเข้ากับเทคโนโลยีระดับสูงในรูปแบบของเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลัง และซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน เพื่อสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมชั้นสูงพร้อมการทำงานอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็นการขัดพื้นหรือการดูดฝุ่นอัตโนมัติ หุ่นยนต์ทำความสะอาดจาก KIRA สามารถนำทางได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่กว้างหรือซับซ้อน โดยสามารถตรวจจับผู้คนและอุปสรรคทางกายภาพได้ พวกมันประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ในเสี้ยววินาทีและ – หากจำเป็น – จะดำเนินการหลบหลีกอุปสรรคอย่างเหมาะสม ความสามารถของเครื่องจักรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคสูงสุดในการนำทางที่ชาญฉลาดและปลอดภัยตลอด ถูกพิสูจน์ด้วยใบรับรองความปลอดภัยที่แสดงให้เห็นว่ามันทำงานได้ตามมาตรฐาน IEC 63327[SM1] สำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยแม้ในพื้นที่สาธารณะ
เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง KIRA นั้นน่าประทับใจไม่แพ้กับคุณภาพการทำความสะอาดและความเสถียรในการทำงาน ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการตั้งค่าเครื่องจักร เพราะในทางกลับกัน หุ่นยนต์ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ง่าย ดังนั้นการบรรยายเบื้องต้นเพียงสั้น ๆ ก็เพียงพอแล้วสำหรับการฝึกอบรม
หุ่นยนต์ทำความสะอาดของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดในงานประจำวัน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น KIRA ต้องมีความคล่องตัวสูงและพร้อมใช้งานในเวลาอันสั้น เช่น ทำความสะอาดห้องพักโรงแรมและทางเดิน จึงได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ 36 โวลต์จาก Kärcher Battery Power+ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนสถานีจอดจะช่วยให้การทำความสะอาดด้วยหุ่นยนต์ขัดพื้นและดูดฝุ่น KIRA B 50 เป็นการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยสามารถเติมน้ำสะอาด เทน้ำสกปรก ล้างถัง และชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอายุการใช้งานยาวนานได้เอง แม้แต่คลังสินค้าขนาดใหญ่และพื้นที่อุตสาหกรรมก็สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องมีการใช้แรงงานคน
จากพื้นที่ขนาดใหญ่ไปจนถึงพื้นที่แคบและแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีสิ่งของรก โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใช้งาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดของเรามีความหลากหลายสูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมขนส่ง (สนามบิน, สถานีรถไฟ, คลังสินค้าลอจิสติกส์), ภาคค้าปลีก (ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้า), ภาคการดูแลสุขภาพ (โรงพยาบาล, สถานดูแลผู้ป่วย), ในอาคารสาธารณะ (โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์, ศูนย์กีฬา, ศูนย์ประชุม), ในอาคารสำนักงาน (ห้องโถงทางเข้า, ทางเดิน, ห้องต่าง ๆ), ในอุตสาหกรรมการบริการ (ห้องพัก, ล็อบบี้, ทางเดินในโรงแรม, ห้องพักโรงแรม) และแน่นอนในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเพื่อทำความสะอาดห้องการผลิตและห้องโรงงานอีกด้วย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อมูลและติดตามการทำงานของเครื่องจักรจากระยะไกล รายงานการทำความสะอาดที่ละเอียด การแจ้งเตือน และสถานะปัจจุบันของเครื่องจักร สามารถดูได้ทุกเวลาและจากทุกที่โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชัน KIRA Robots จาก Kärcher สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและป้องกันอย่างเข้มงวดจากการเข้าถึงภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตยังสามารถรับการแจ้งเตือนโดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือได้ในทุกกรณี เรารับประกันการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างรับผิดชอบและมีเป้าหมาย และแน่นอนว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR