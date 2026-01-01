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    Cloth green Multi T-light | Kärcher

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    Green microfiber cloth with a textured surface, laid flat against a white background.

    Cloth green Multi T-light

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-071.0

    • ผ้าไมโครไฟเบอร์ 80% PET, 20% PA,
    • ขนาด 38 × 38 ซม., น้ำหนัก 220 ก./ม²
    • ใช้ได้กับพื้นหลากหลายประเภท พร้อมกลไกการยึดผ้า
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    ปฏิบัติตามหรือใช้ระดับอุณหภูมิและน้ำยาทำความสะอาดตามที่แนะนำ นอกจากนี้การใช้เครื่องอบผ้า โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลงอย่างมาก