Cloth yellow Multi T-light | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-070.0
การใช้งานสิ่งทอ
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
วัสดุ
80% PET/20% PA
วัสดุของสิ่งทอ
ไมโครไฟเบอร์
อุณหภูมิในการซัก (°C)
90
คำแนะนำในการซัก (°C)
60
จำนวนรอบการทำความสะอาด¹⁾
300
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
20
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์/น้ำหนักต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (กก)
0.597
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.68
ขนาด (ยาว × กว้าง ) (มม.)
380 x 380
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน