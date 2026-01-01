Conversion kit 1 from high pressure hose | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.111-050.0สำหรับการติดตั้งเพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ด้วยท่อแรงดันสูงที่มีอยู่: ชุดแปลง EASY! Force 1 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงปลายพ่นและอะแดปเตอร์ทั้งหมดผ่านไปยังหัวฉีด
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
2.15
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com