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    Conversion kit 1 from high pressure hose | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner accessories including a spray gun, lance, and nozzle on a white background.

    Conversion kit 1 from high pressure hose

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.111-050.0

    สำหรับการติดตั้งเพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ด้วยท่อแรงดันสูงที่มีอยู่: ชุดแปลง EASY! Force 1 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงปลายพ่นและอะแดปเตอร์ทั้งหมดผ่านไปยังหัวฉีด
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