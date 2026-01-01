ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Conversion kit 2 from device | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun, lance, hose, and connectors on a white background.

    Conversion kit 2 from device

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.111-051.0

    พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เชอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น
    ขอใบเสนอราคา