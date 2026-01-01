Conversion kit 2 from device | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.111-051.0พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เชอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
5.8
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com