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    Conversion kit 3 only EASY!Force | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with two brass connectors on a white background.

    Conversion kit 3 only EASY!Force

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.111-052.0

    ใช้งานร่วมกับท่อแรงดันสูงและหัวพ่นที่มีอยู่: EASY! Force conversion kit 3, incl. ง่าย! ปืนไกปืนบังคับและอะแดปเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการอัพเกรดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ
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