Conversion kit 3 only EASY!Force | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.111-052.0ใช้งานร่วมกับท่อแรงดันสูงและหัวพ่นที่มีอยู่: EASY! Force conversion kit 3, incl. ง่าย! ปืนไกปืนบังคับและอะแดปเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการอัพเกรดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.215
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com