Crevice nozzle DN35 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.906-240.0เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 250 มม.
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
250 x 42 x 42
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.051
สี
สีดำ
ความยาว (มม.)
250
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
35
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.065
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า