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    Crevice nozzle DN40 | Kärcher

    Black Kärcher crevice nozzle on a white background, featuring a narrow, elongated design for reaching tight spaces.

    Crevice nozzle DN40

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.903-033.0

    เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 40) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 290 มม.
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