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    Crevice nozzle wet and dry packaged NW35 | Kärcher

    Grey Kärcher vacuum cleaner crevice tool with a narrow, elongated design on a white background.

    Crevice nozzle wet and dry packaged NW35

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-159.0

    หัวดูดรอยแยก ID 35 สำหรับช่วง Tact ใหม่
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