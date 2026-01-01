เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งไร้สาย CV 30/2 Bp Pack *EU | Kärcher

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เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งไร้สาย
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.023-201.0CV 30/2 Bp Adv เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งชนิดแปรงพร้อมแบตเตอรี่รุ่นแรกที่มาพร้อมระบบตรวจจับพื้นอัตโนมัติ ฟังก์ชันทำความสะอาดแปรง และมีความสูงจากพื้นต่ำ เหมาะสำหรับพรมและพื้นผิวแข็งทุกประเภท
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
187 / 18.7
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
34
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
420
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
64
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
3
หน้ากว้างการทำความสะอาด (ซม)
30
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
6
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
200 250
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
สูงสุด 50 สูงสุด 32 สูงสุด 67 สูงสุด 47
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
44 68
แรงดันไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่) (โวลต์)
100 - 240
ความถี่ (แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่) (เฮิรตซ์)
50 - 60
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
6.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
12.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
260 x 310 x 1150
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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