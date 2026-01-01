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    เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งไร้สาย CV 30/2 Bp Pack *EU | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with a sleek grey design, featuring a curved handle and hose attachment.

    เครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งไร้สาย

    CV 30/2 Bp Pack *EU

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.023-201.0

    CV 30/2 Bp Adv เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งชนิดแปรงพร้อมแบตเตอรี่รุ่นแรกที่มาพร้อมระบบตรวจจับพื้นอัตโนมัติ ฟังก์ชันทำความสะอาดแปรง และมีความสูงจากพื้นต่ำ เหมาะสำหรับพรมและพื้นผิวแข็งทุกประเภท
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