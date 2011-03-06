ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and black body, yellow accents, and ergonomic handle.

    เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง

    CV 38/2 Adv

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.033-336.0

    เครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv เป็นเครื่องดูดฝุ่นแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ให้ประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงมาพร้อมอุปกรณ์เสริมในตัวและที่ยึดสายเคเบิลและระบบสำหรับสายไฟที่เปลี่ยนได้ง่าย
    ขอใบเสนอราคา