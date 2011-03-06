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เครื่องดูดฝุ่นแบบมีแปรงทรงตั้ง
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.033-336.0เครื่องดูดฝุ่นพรมพร้อมแปรง รุ่น CV 38/2 Adv เป็นเครื่องดูดฝุ่นแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ให้ประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงมาพร้อมอุปกรณ์เสริมในตัวและที่ยึดสายเคเบิลและระบบสำหรับสายไฟที่เปลี่ยนได้ง่าย
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50 - 60
หน้ากว้างการทำความสะอาด (ซม)
38
แรงดูด (ม.บาร์ / กิโลปาสคัล)
200 / 20
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
850
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
5.5
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
12
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
65
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
150
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
8.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
12.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
370 x 390 x 1215
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
พื้นที่การใช้งาน