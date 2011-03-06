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    Kärcher floor sweeper with grey body, black handle, and yellow accents, featuring a side brush and wheels.

    เครื่องดูดฝุ่นพรม

    CVS 65/1 Bp Pack

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.517-300.0

    • ระบบกรอง HEPA สองขั้นตอน
    • มีแบตเตอรี่และที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว
    • เสียงรบกวนขณะทำงานต่ำ
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