Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
เครื่องดูดฝุ่นพรม
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.517-300.0
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
450
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน (มม.)
625
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
1800
แรงดูด (ม.บาร์)
1
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
20
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
300
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
56
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
7.5
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
100 - 240 / 50 - 60
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
40.731
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
47
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
980 x 675 x 1070
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน
พื้นที่การใช้งาน