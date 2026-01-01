ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    เครื่องล้างรถอัตโนมัติ CW 5 Klean!Star iQ | Kärcher

    White Mercedes car in a Kärcher car wash machine, surrounded by rotating brushes and stop signs on either side.

    เครื่องล้างรถอัตโนมัติ

    CW 5 Klean!Star iQ

    อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.534-106.2

    • ฟังก์ชั่นประหยัดน้ำในตัว
    ขอใบเสนอราคา