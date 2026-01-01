เครื่องล้างรถอัตโนมัติ CW 5 Klean!Star iQ | Kärcher

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เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
อุปกรณ์นี้จำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.534-106.2
สามารถล้างรถที่มีความสูง (มม.)
2100 - 2900
ความกว้างที่สามารถผ่านได้ (มม.)
2450 / 2600
ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)
80
แรงดันน้ำ (บาร์)
4
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
400
ความถี่ (เฮิรตซ์)
50
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
3
รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์
2031-01-01
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า
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