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    โซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับธุรกิจล้างรถของคุณ

    ด้วยโซลูชันดิจิทัลจากคาร์เชอร์อย่าง K!Connect และ Pay&Wash คุณสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจล้างรถได้อย่างง่ายดาย พร้อมตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ

    Car wash mood
    K!Connect – the online management system

    K!Connect – ระบบบริหารจัดการออนไลน์

    ระบบบริหารจัดการออนไลน์ K!Connect ของเรา ช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการจัดระเบียบและควบคุมเครื่องจักร รวมถึงบริหารจัดการไซต์งานทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มเดียว

    K!Connect
    Kärcher Pay&Wash – the clever app for mobile payment

    Pay&Wash – แอปพลิเคชันอัจฉริยะเพื่อการชำระเงินผ่านมือถือ

    ด้วยแอปพลิเคชัน Pay&Wash ลูกค้าสามารถจองคิวล้างรถได้โดยตรงจากที่บ้าน โดยตรวจสอบช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นได้ล่วงหน้า เพื่อมอบประสบการณ์การเข้ารับบริการที่สะดวกสบายและไม่ต้องรอคิวนานเมื่อมาถึงสถานที่จริง

    Pay&Wash