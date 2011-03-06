K!Connect – ระบบบริหารจัดการออนไลน์
ระบบบริหารจัดการออนไลน์ K!Connect ของเรา ช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการจัดระเบียบและควบคุมเครื่องจักร รวมถึงบริหารจัดการไซต์งานทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยโซลูชันดิจิทัลจากคาร์เชอร์อย่าง K!Connect และ Pay&Wash คุณสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจล้างรถได้อย่างง่ายดาย พร้อมตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ
ระบบบริหารจัดการออนไลน์ K!Connect ของเรา ช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการจัดระเบียบและควบคุมเครื่องจักร รวมถึงบริหารจัดการไซต์งานทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยแอปพลิเคชัน Pay&Wash ลูกค้าสามารถจองคิวล้างรถได้โดยตรงจากที่บ้าน โดยตรวจสอบช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นได้ล่วงหน้า เพื่อมอบประสบการณ์การเข้ารับบริการที่สะดวกสบายและไม่ต้องรอคิวนานเมื่อมาถึงสถานที่จริง