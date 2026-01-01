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    Dirt blaster pipe cleaning D21/040 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with brass and stainless steel finish, engraved with "Kärcher-30MA."

    Dirt blaster pipe cleaning D21/040

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.765-001.0

    หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเอียงไปข้างหน้าจะขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด เครื่องบินไอพ่นที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่จำเป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก
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