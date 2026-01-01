Dirt blaster pipe cleaning D30/040 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.765-004.0หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเอียงไปข้างหน้าจะขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด เครื่องบินไอพ่นที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่จำเป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก
ขนาดของหัวฉีด ( )
40
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
30
R 1/8"
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.123
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com