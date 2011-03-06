เครื่องดูดฝุ่น – อเนกประสงค์และทนทานเพื่อการใช้งานทุกวัน
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งจากคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องในโรงแรม สำนักงาน ร้านค้าปลีก รวมถึงงานบริการทำความสะอาดอาคารมืออาชีพ โดยสามารถกำจัดสิ่งสกปรกแบบแห้งได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง กลุ่มก้อนฝุ่น หรือเส้นผม เครื่องดูดฝุ่นทรงถังสำหรับงานพาณิชย์ของเราช่วยให้การทำความสะอาดประจำวันเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุณภาพที่สูง ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและทำงานเงียบ ช่วยให้คุณจัดการกับงานทำความสะอาดที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดต่อพื้นที่ที่สูงและความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้สามารถทำความสะอาดในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ พื้นผิวที่แตกต่างกัน พื้นที่ที่มีความสูงจำกัด หรือพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของกีดขวางจำนวนมากได้อย่างไร้อุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดเฉพาะจุดหรือการทำความสะอาดเต็มพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของเรายังสามารถนำไปใช้ทำความสะอาดฝุ่นบนโคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ และผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ