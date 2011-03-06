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    เครื่องดูดฝุ่น

    เครื่องดูดฝุ่นจาก คาร์เชอร์ มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สามารถกำจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่แห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานในโรงแรม สำนักงาน ร้านค้าปลีก และงานทำความสะอาดอาคารทั่วไป นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังผลิตจากวัสดุรีไซเคิลสูงสุดถึง 60% จึงเป็นโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับการทำความสะอาดในทุกวัน เครื่องดูดฝุ่นขนาดกะทัดรัดนี้โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สูงแม้ใช้งานต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทั้งการทำความสะอาดประจำวันและการทำความสะอาดในช่วงเวลากลางวัน และด้วยระดับเสียงขณะทำงานที่ต่ำเพียง 52 dB(A) เครื่องที่ทำงานเงียบเป็นพิเศษนี้จึงสามารถใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความสงบได้อย่างไร้ความกังวล

    เครื่องดูดฝุ่น – อเนกประสงค์และทนทานเพื่อการใช้งานทุกวัน

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งจากคาร์เชอร์ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องในโรงแรม สำนักงาน ร้านค้าปลีก รวมถึงงานบริการทำความสะอาดอาคารมืออาชีพ โดยสามารถกำจัดสิ่งสกปรกแบบแห้งได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง กลุ่มก้อนฝุ่น หรือเส้นผม เครื่องดูดฝุ่นทรงถังสำหรับงานพาณิชย์ของเราช่วยให้การทำความสะอาดประจำวันเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุณภาพที่สูง ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและทำงานเงียบ ช่วยให้คุณจัดการกับงานทำความสะอาดที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำความสะอาดต่อพื้นที่ที่สูงและความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้สามารถทำความสะอาดในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ พื้นผิวที่แตกต่างกัน พื้นที่ที่มีความสูงจำกัด หรือพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของกีดขวางจำนวนมากได้อย่างไร้อุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดเฉพาะจุดหรือการทำความสะอาดเต็มพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของเรายังสามารถนำไปใช้ทำความสะอาดฝุ่นบนโคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ และผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    A Kärcher CV 30/2 Bp dry vacuum cleaner cleaning under a bed

    อะไรที่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์โดดเด่นไม่เหมือนใคร?

    ในการพัฒนาเครื่องดูดฝุ่นทรงถังของเรา เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้งาน ดีไซน์ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา และอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ แม้ว่าตัวเครื่องจะมีพลังดูดที่สูงและระบบเป่าลมที่มีประสิทธิภาพ แต่เครื่องของเรากลับทำงานได้อย่างเงียบสนิท มีน้ำหนักเบา และเคลื่อนที่ตามทิศทางได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวกรองที่แข็งแรงและเชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงตัวเลือก แผ่นกรอง HEPA เพื่อมาตรฐานความสะอาดสูงสุด

    เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังประสิทธิภาพ

    เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของคาร์เชอร์มาพร้อมกับเทคโนโลยี Through-flow blowers ซึ่งใช้อากาศที่ดูดเข้ามาทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับมอเตอร์ไปพร้อมกัน ช่วยให้ตัวเครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ การออกแบบดังกล่าวยังช่วยให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ รวมถึงมีเสียงการทำงานที่เงียบสนิทจนสามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีคนสัญจรไปมาได้โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวน

    หัวใจหลักแห่งขุมพลัง: มอเตอร์ดูดอากาศระบบ EC

    มอเตอร์ระบบ EC คือมอเตอร์กระแสตรงที่มีความทนทานสูง พร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าในตัว ซึ่งมอบคุณสมบัติที่เหนือกว่ามอเตอร์แบบแปรงถ่านทั่วไปอย่างชัดเจน จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวมอเตอร์ทำงานโดยไม่ต้องใช้แปรงถ่านและเริ่มทำงานโดยไม่มีประกายไฟจากการจุดระเบิด ด้วยเหตุนี้ มอเตอร์ EC จึงไม่ได้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องป้องกันการระเบิดเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ระบบควบคุมที่ติดตั้งมาในตัวยังช่วยให้สามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถเลือกปรับแรงดูดให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละงานได้อย่างแม่นยำ

    เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ - รวดเร็วกว่า คล่องตัวกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้น

    สัมผัสความคล่องตัวแบบไร้สาย พร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ทรงพลัง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและให้เสียงที่เงียบเป็นพิเศษ ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งพลังงานแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดจากแพลตฟอร์ม Kärcher Battery Power+ ที่มาพร้อมโหมด eco!efficiency เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด

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    Cleaning a stairwell with a Kärcher battery-powered backpack vacuum

    โถงบันได

    โดยปกติแล้วบริเวณโถงบันไดมักจะมีเต้ารับไฟฟ้าไม่เพียงพอ แต่ด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟต่อพ่วงอีกต่อไป ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกความสะอาดในโถงบันไดได้อย่างต่อเนื่องรวดเดียวจบ

    การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ในพื้นที่ลักษณะนี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานได้สูงสุดถึง 35%

    Cleaning an aircraft with a Kärcher battery-powered backpack vacuum

    ธุรกิจการบิน

    ในเวลาอันจำกัดก่อนที่ผู้โดยสารกลุ่มถัดไปจะเริ่มขึ้นเครื่อง การทำความสะอาดระหว่างเที่ยวบินด้วย เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลังระบบแบตเตอรี่ ทำได้รวดเร็วกว่าการใช้เครื่องแบบมีสายที่เทอะทะอย่างเห็นได้ชัด

    การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ในพื้นที่นี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 50%

    Cleaning a theatre with a Kärcher dry vacuum cleaner

    โรงละครและโรงภาพยนตร์

    การทำความสะอาดตามแถวที่นั่งและบันไดกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องคอยเสียบปลั๊กหรือเดินไปมาเพื่อหาเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ไกลจากจุดที่ทำความสะอาด

    การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ในพื้นที่นี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 40%

    A Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner cleaning a conference room

    สถานที่จัดงานที่มีที่นั่ง

    เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด หมดปัญหาสายไฟพันกัน หรือความยุ่งยากในการต้องคอยหาที่เสียบปลั๊กใหม่เมื่อย้ายพื้นที่ทำงาน

    การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ในพื้นที่นี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 30%

    Cleaning a hotel with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner

    บริเวณทางเข้าและล็อบบี้โรงแรม

    พื้นที่ที่มีลูกค้าสัญจรพลุกพล่านและเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ ย่อมมาพร้อมกับคราบสกปรกสะสม สำหรับพื้นที่กว้างเช่นนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสลับปลั๊กไฟไปมาอีกต่อไป การใช้งานอุปกรณ์ไร้สายยังช่วยลดปัญหาสายไฟพันตามเฟอร์นิเจอร์ และกำจัดความเสี่ยงที่แขกจะสะดุดสายไฟล้ม

    การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ในพื้นที่นี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 15%

    Cleaning a bus with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner

    ระบบขนส่งสาธารณะ

    การทำความสะอาดบนรถบัสหรือรถไฟ พนักงานมักต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกและสายไฟต่อพ่วงที่ยุ่งยาก การเปลี่ยนมาใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่จะช่วยให้การทำความสะอาดในพื้นที่จำกัดกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

    การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ในพื้นที่นี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 25%

    Vacuuming an office with a Kärcher battery-powered dry vacuum cleaner

    พื้นที่สำนักงาน

    การดูดฝุ่นอาจกลายเป็นการวิ่งวิบากได้ โดยเฉพาะในสำนักงานแบบเปิด การทำงานแบบไร้สายช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มหาศาล เพราะไม่ต้องกังวลว่าสายไฟจะไปเกี่ยวติดกับขาโต๊ะหรืออุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ

    การใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบใช้แบตเตอรี่ในพื้นที่นี้ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 25%

    การดูดฝุ่นที่ดี เริ่มต้นที่ระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ

    ในแต่ละวันเราต้องสัมผัสกับฝุ่นละออง สิ่งสกปรก เชื้อจุลินทรีย์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และสารก่อภูมิแพ้ที่หมุนเวียนอยู่ในอากาศภายในอาคารสาธารณะ เช่น สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล คลินิก และโรงเรียน ซึ่งมักส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาว เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์จึงได้รับการออกแบบด้วย วิศวกรรมการกรองที่เหนือชั้น โดยแต่ละรุ่นจะใช้ตัวกรองที่ผลิตจากวัสดุเฉพาะทางที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นตะแกรงกรองฝุ่นแบบถาวร ถุงกรองฝุ่นใยสังเคราะห์ (Fleece filter bag) ตัวกรองอากาศเสีย และตัวกรอง HEPA

    เครื่องดูดฝุ่นอุตหาสกรรมของคาร์เชอร์ทุกรุ่นมาพร้อมกับ ตัวกรองป้องกันมอเตอร์ เพื่อปกป้องระบบเป่าลมจากฝุ่นละเอียด และ ตัวกรองอากาศเสีย (Exhaust filter) ที่ช่วยทำให้อากาศที่ปล่อยออกมาสะอาดขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดเสียงการทำงาน นอกจากนี้ ในหลายรุ่นยังสามารถเลือกใช้ตัวกรองอากาศเสียแบบ HEPA ได้อีกด้วย

    แผ่นกรอง HEPA 14: โซลูชันเพื่อสุขอนามัยและอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร

    แผ่นกรอง HEPA 14 ของคาร์เชอร์ช่วยกรองแม้กระทั่งละอองลอยที่ละเอียดที่สุดออกจากอากาศในพื้นที่ปิด และกำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งของคาร์เชอร์ ตัวกรองนี้จะช่วยทำความสะอาดอากาศภายในอาคารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด

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    HEPA 14 filter

    เครื่องดูดฝุ่นจากคาร์เชอร์ – ยั่งยืน ทนทาน และเปี่ยมประสิทธิภาพ

    เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์มีความโดดเด่นด้วยการใช้ส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล โดยในกลุ่ม T-Range มีส่วนประกอบรีไซเคิลถึง 45% และสูงถึง 60% สำหรับรุ่น T 11/1 Re!Plast การใช้วัสดุรีไซเคิลนี้ช่วยลดความต้องการพลังงานในกระบวนการผลิตลงอย่างมาก และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าให้น้อยที่สุด ส่งผลให้เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ไม่เพียงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสูง แต่ยังมีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เราคือมืออาชีพตัวจริงเพื่อการทำความสะอาดที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสำหรับคุณ

    Use of recycled plastic pictogram

    ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ใช้งานได้ยาวนานกว่า – คาร์เชอร์ T-Range

    สำหรับเครื่องดูดฝุ่นตระกูล T-Range เราขอนำเสนอรุ่นแบบมีสายที่ใช้พลังงานลดลง (จาก 700 วัตต์ เหลือเพียง 585 วัตต์) เพื่อความประหยัดที่เหนือกว่า ส่วนในรุ่นแบตเตอรี่ไร้สาย มาพร้อมกับโหมด eco!efficiency ที่ช่วยยืดระยะเวลาการทำงานให้ยาวนานขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดระดับเสียงรบกวนขณะใช้งาน

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    เงียบเป็นพิเศษ: ทำงานได้อย่างไร้เสียงรบกวน

    เครื่องดูดฝุ่น T-Range รุ่นแบบมีสายทำงานได้เงียบสนิทอย่างน่าทึ่ง โดยมีระดับเสียงเพียง 52 dB(A) ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดในช่วงเวลากลางวัน การปล่อยมลพิษทางเสียงที่ต่ำช่วยให้การทำงานมีความสะดวกสบายและถูกสุขลักษณะมากขึ้น การลดระดับเสียงในสถานที่ทำงานไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสุขภาพของพนักงาน แต่ยังลดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเครียด หรืออันตรายต่อระบบการได้ยิน

    eco!Booster for 50% higher water efficiency

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

    ด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีรูปทรงเพรียวบาง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสะพายหรือถือเครื่องดูดฝุ่นได้แนบชิดกับลำตัว ซึ่งช่วยป้องกันอาการปวดหลังและส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

    Lifetime

    อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

    เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด: เลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นระบบ มอเตอร์ EC ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมนี้จึงมอบคุณประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและการใช้พลังงานที่ลดลง

    ความยั่งยืนที่พิสูจน์ได้จริง? แน่นอนที่สุด!

    เครื่องดูดฝุ่นตระกูล T-Range รุ่นใหม่ คือผู้นำด้านความยั่งยืนและถือเป็นก้าวสำคัญของวงการทำความสะอาดระดับมืออาชีพ ด้วยโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลสูงสุดถึง 45% เครื่องรุ่นนี้ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและถูกหลักสรีรศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมอบคุณภาพพลังดูดที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังทำงานด้วยเสียงที่เงียบเป็นพิเศษ ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความสงบได้เป็นอย่างดี

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