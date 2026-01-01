กระบอกฉีดโฟม DUO Advanced 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง - 2500 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-069.0
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
900 - 2500
ขนาดของหัวฉีด (มม.)
38
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
300
ปริมาณ (%)
1 - 2 - 4
ความจุถังสำรอง (ลิตร) (ลิตร)
2
อุณหภูมิ (°C)
สูงสุด 60
เกลียวการเชื่อมต่อ
EASY!Lock
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
1.463
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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