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    กระบอกฉีดโฟม DUO Advanced 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง - 2500 ลิตร/ชั่วโมง | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey bottle and yellow attachment, designed for cleaning applications.

    กระบอกฉีดโฟม DUO Advanced 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง - 2500 ลิตร/ชั่วโมง

    หมายเลขสั่งซื้อ: 4.112-069.0

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