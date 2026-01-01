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    Dust mop Buffy | Kärcher

    Grey and teal microfibre cleaning brush with a grey handle, isolated on a white background.

    Dust mop Buffy

    หมายเลขสั่งซื้อ: 9.212-035.0

    ไม้ปัดฝุ่นอะครีลิก ที่มีช่องเปิดรูปตัว "U" สามารถปรับเอียงได้สูงสุด 240° พร้อมด้ามจับระบบ Lampo ที่มีฝาครอบถอดออกได้.
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