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    Duster set 60 cm | Kärcher

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    Duster set 60 cm

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.999-376.0

    ไม้ปัดฝุ่นแบบยืดหยุ่นและโค้งงอได้ง่าย พร้อมชุดผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ขนาด 60 ซม. จาก Kärcher ไม้ปัดฝุ่นช่วยให้การกำจัดฝุ่นในที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเป็นเรื่องง่าย.
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