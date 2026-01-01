Duster set 60 cm | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.999-376.0ไม้ปัดฝุ่นแบบยืดหยุ่นและโค้งงอได้ง่าย พร้อมชุดผ้าทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ขนาด 60 ซม. จาก Kärcher ไม้ปัดฝุ่นช่วยให้การกำจัดฝุ่นในที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเป็นเรื่องง่าย.
โปรแกรม
ADVANCED
อุณหภูมิในการซัก (°C)
90
คำแนะนำในการซัก (°C)
60
อุณหภูมิของเครื่องอบแห้ง (°C)
60
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนักต่อผลิตภัณฑ์ (กก)
0.38
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.437
ขนาด (ยาว × กว้าง ) (มม.)
60 x 55
ขนาดพร้อมบรรจุภัณฑ์ (มม.)
60 x 55 x 15
ชุดอุปกรณ์
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
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