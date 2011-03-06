ติดต่อเราเพื่อปรึกษา

    d0

    ไม้กวาดไฟฟ้า

    EB 30/1 Li-Ion

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.545-126.0

    • ดีไซน์เรียบ เงียบ ใช้งานง่าย มีสวิตช์เหยียบเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ตำแหน่งวางเครื่องสะดวก เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
    • เปลี่ยนแปรงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ด้ามจับแบบยืดหดได้ปรับระดับความสูงได้
    • แปรงลูกกลิ้ง แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จด่วน
    ขอใบเสนอราคา