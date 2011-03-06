Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ประเทศ: ไทย
Fast shipping
Many payment options
Secure payment
ไม้กวาดไฟฟ้า
หมายเลขสั่งซื้อ: 1.545-126.0
หน้ากว้างการทำความสะอาด (มม.)
300
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
1
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
56
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
1.8
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์ / เฮิรตซ์)
220 - 240 / 50 - 60
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
7.2
ความจุของแบตเตอรี่
(2,5 แอมป์)
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นเรียบ (นาที)
51
ระยะเวลาการทำงานบนพื้นพรม (นาที)
41
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
2.8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
3.085
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
250 x 300 x 1340
สิ่งที่จะได้รับภายในกล่อง
ข้อมูลสินค้า
คู่มือการใช้งาน