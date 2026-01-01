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    Elbow complete packaged NW35 2K | Kärcher

    Curved black and grey Kärcher vacuum cleaner hose attachment with textured grip.

    Elbow complete packaged NW35 2K

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-168.0

    โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิปใหม่ การออกแบบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งกับฝุ่นละเอียดที่มีความเข้มข้นสูง
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