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    Elbow electrically conducting packaged N | Kärcher

    Grey Kärcher vacuum cleaner handle with yellow buttons, featuring a textured grip and a curved design.

    Elbow electrically conducting packaged N

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-148.0

    โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิปใหม่ ด้วยสไลด์ควบคุมการไหลของอากาศในการออกแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
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