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    Elbow packaged NW35 2K | Kärcher

    Curved grey and black Kärcher vacuum cleaner hose attachment with textured grip.

    Elbow packaged NW35 2K

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-170.0

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