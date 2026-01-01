Elbow packaged NW35 2K | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 2.889-170.0โค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับระบบคลิปใหม่
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
ความกว้าง มาตรฐาน ( )
35
วัสดุ
พลาสติก
สี
สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.111
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.117
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
180 x 60 x 60
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com