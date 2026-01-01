Filter bag 5St. Kae. | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-211.0ถุงกรองพิเศษป้องกันการฉีกขาด / เปียกสำหรับฝุ่นระดับ L เหมาะสำหรับการหยิบแบบแห้งและเปียก เหมาะสำหรับ NT 561, NT 611 และ NT 611 K.
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
420 x 260 x 70
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
5
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.671
สี
สีขาว
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.679
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า