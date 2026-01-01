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    Filter bag 5St. Kae. | Kärcher

    Five folded Kärcher vacuum cleaner bags with a black plastic attachment on top.

    Filter bag 5St. Kae.

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-211.0

    ถุงกรองพิเศษป้องกันการฉีกขาด / เปียกสำหรับฝุ่นระดับ L เหมาะสำหรับการหยิบแบบแห้งและเปียก เหมาะสำหรับ NT 561, NT 611 และ NT 611 K.
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