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    Filter packaged HEPA, H13 | Kärcher

    Black rectangular Kärcher filter with a grid pattern on top, resting on a white surface.

    Filter packaged HEPA, H13

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.414-080.0

    HEPA 13 filter, packaged (T 12, T 15, T 17, BV 5) แผ่นกรอง HEPA 13 ที่มีระดับการแยกสาร 99.95% ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
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