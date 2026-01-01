Filter packaged HEPA, H13 | Kärcher

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หมายเลขสั่งซื้อ: 6.414-080.0HEPA 13 filter, packaged (T 12, T 15, T 17, BV 5) แผ่นกรอง HEPA 13 ที่มีระดับการแยกสาร 99.95% ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
165 x 72 x 55
ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
1
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
0.09
สี
สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
0.125
ผู้ผลิต: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
โทร: +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
อีเมล: info@karcher.com
ข้อมูลสินค้า