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    Flat filter only for replacement Kaerche | Kärcher

    Rectangular Kärcher vacuum filter with grey frame and pleated white paper. Label displays Kärcher branding and product details.

    Flat filter only for replacement Kaerche

    หมายเลขสั่งซื้อ: 6.904-367.0

    แผ่นกรองจีบแบบแห้งผลิตจากวัสดุเส้นใยเซลลูโลสพร้อมฉลากสีเขียว เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นละเอียดและสิ่งสกปรกหยาบจากระดับฝุ่น L และ M
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